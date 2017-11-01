На Бузову набросились из-за неожиданной роли
Исполнительница похвасталась новой ролью в социальной сети Instagram. "Мои дорогие, уже совсем скоро вы сможете оценить мою новую актерскую работу!" – подписала снимок она.
Примечательно, что съемки проходили в студии телеканала "Матч ТВ". Судя по комментариям, публикация Бузовой взволновала некоторых пользователей: они подумали, что ведущая "Дома-2" стала спортивным обозревателем. В пояснении к снимку информации об этом нет.
Важно отметить, что появление Бузовой на телеэкранах некоторые пользователи восприняли негативно. На звезду буквально набросились с критикой. "До этого это был мой любимый сериал", – пишет один из разочарованных. "Ты испортишь сериал", – пророчит другой.
Многие удивляются, как певице удается все успевать. "У тебя есть близняшка, что ли?" – предположил один из комментаторов.
Напомним, Ольга Бузова выступает с сольными концертами по всей России. Кроме того, исполнительница работает ведущей шоу "Дом-2".
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