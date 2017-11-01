На Бузову набросились из-за неожиданной роли

Ведущая "Дома-2" и популярная певица Ольга Бузова штурмует телеэкраны. Звезда снялась во втором сезоне сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", за что подверглась серьезной критике.

Исполнительница похвасталась новой ролью в социальной сети Instagram. "Мои дорогие, уже совсем скоро вы сможете оценить мою новую актерскую работу!" – подписала снимок она.

Примечательно, что съемки проходили в студии телеканала "Матч ТВ". Судя по комментариям, публикация Бузовой взволновала некоторых пользователей: они подумали, что ведущая "Дома-2" стала спортивным обозревателем. В пояснении к снимку информации об этом нет.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 1 2017 в 4:13 PDT

Важно отметить, что появление Бузовой на телеэкранах некоторые пользователи восприняли негативно. На звезду буквально набросились с критикой. "До этого это был мой любимый сериал", – пишет один из разочарованных. "Ты испортишь сериал", – пророчит другой.

Многие удивляются, как певице удается все успевать. "У тебя есть близняшка, что ли?" – предположил один из комментаторов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 30 2017 в 9:27 PDT

Напомним, Ольга Бузова выступает с сольными концертами по всей России. Кроме того, исполнительница работает ведущей шоу "Дом-2".