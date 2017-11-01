Судьбы звезд 90-х: Наталия Власова

Первая же композиция Наталии Власовой "Я у твоих ног" стала хитом и попала в финал "Песни года". Исполнительница выступала на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой, а потом неожиданно исчезла. 2 ноября с программой "Мираж" на сцене "Вегас Сити Холл" в Москве артистка намерена блистательно вернуться в шоу-бизнес. Dni.Ru узнали у певицы, где она пропадала все это время.

Наталия, Вас много лет не было слышно. Где же пропадали?

Да, для большинства я как будто исчезла на эти десять лет: меня не было в тусовке, на передачах. Куда хотелось – туда не звали, куда звали – самой не хотелось. Я прошла через невероятное количество ошибок, получила бесценный опыт и создала уникальный материал, который никогда бы не появился, если бы я не была сама собой и немножко отдельно от всего остального шоу-бизнеса.



Вы написали много композиций, но все знают только "Я у твоих ног". Вас это не обижает?

Да ну что вы! Я только Бога могу благодарить за то, что у меня есть песня, которую знают все. Многие артисты всю жизнь ищут такую и не находят, а у меня с первого раза получилось. Не только спеть, а еще и написать. До того, как родилась "Я у твоих ног", у меня уже было полсотни песен, но сложилось так, что показать всем я смогла именно ее. Она была написана на кухне, под гитару. В тот момент я вообще не думала, что ее кто-то услышит. Просто вылилось из души, да и все. Все знают "Я у твоих ног", а не все – еще как минимум сотню моих песен. Всего у меня на данный момент их около четырехсот.





У Вас высшее классическое образование, а почему пошли в попсу?

Во-первых, я не считаю, что в слове "попса" есть какой-то негативный подтекст. Все-таки не от "попа", а от "популярное" оно для меня. На мой взгляд, это как раз правильно, когда на эстрадной сцене выступают талантливые, классически и джазово образованные музыканты. В детстве в моей жизни была только классика. Целый период жизни был связан с Большим залом Санкт-Петербургской Академической капеллы – красивым, уютным и колоритным местом рядом с Дворцовой площадью, где я ежегодно выступала: играла на рояле, пела с хором, выступала как солистка с симфоническим оркестром. Тогда я была фанатично влюблена в Шопена, могла часами играть его музыку, и меня никогда не нужно было заставлять это делать. А потом вдруг лет в 16 начала писать песни.

Правда, что первую песню Вы написали на спор с отцом?

Не то что бы мы ударили по рукам, и я пошла писать песню, но он много лет мне внушал мысль: "Классику умеют играть миллионы, а ты попробуй что-нибудь свое напиши!" Обычно с этими словами он врывался ко мне в комнату, когда больше не мог слышать мои гаммы и этюды (смеется). Поначалу я отвечала, что я не Бах и не Бетховен, а потом решила попробовать. Просто села за инструмент и сказала, что не встану, пока не напишу. Меньше чем через полчаса все было готово. Это был трагический романс "Я, прощаясь, отрекусь, любя и плача, от тебя" – а какой еще может быть в этом возрасте?!



Знаю, что Вам помогла пробиться Алла Пугачева. Как произошло Ваше знакомство?

Все началось с забавной истории. Лет в 14 мне приснился сон, что я живу у нее в гостях, в какой-то небольшой уютной квартире. Живу дня три, просыпаюсь и думаю, к чему бы это. Тогда я только заканчивала школу, собиралась поступать в музыкальное училище при консерватории как пианистка, ни о какой эстраде не думала и вообще еще не писала песен. Удивительно! Это не тот случай, когда дантисту снится зуб, – тут все закономерно. В моем случае это просто поразительно вещий сон: через шесть лет я оказалась у Аллы Борисовны в гостях, в ее загородном доме, на съемках передачи "Рождественские встречи".

Какой Пугачева показалась Вам вне сцены?

Стильная и уютная хозяйка сердец и своего дома. Режиссер и сценарист каждой детали, которая происходит в жизни. Великолепная и непревзойденная в своей простоте и мудрости.





Как к Вашей популярности относится дочь Пелагея?

Многое из моего репертуара знает наизусть и поет дома в караоке. Сейчас ей больше всего нравится моя новая "Люби меня дольше" и "И снова Новый год!", которую мы только вчера закончили. Я часто спрашиваю ее совета или тестирую на ней новое, когда она не догадывается об этом. Ребенка не обманешь – если он танцует, поет и счастлив, когда думает, что на него никто не смотрит, то ты попал в точку! (смеется). Пелагея пятый год занимается в Детском музыкальном театре юного актера и это, конечно, большой опыт, но главный ее талант, как мне кажется, в другом. У нее необыкновенно острый ум. Маленький Ургант в юбке! Она может пошутить так, что компания из 30 взрослых людей будет хохотать до слез пять минут, а потом еще полгода обсуждать по телефону ее шутки. Еще она здорово поет – у нее звонкий, сильный и очень чистый голос. Но, к сожалению, пока она по-настоящему получает удовольствие от пения, только когда ее никто не слышит. Почти всегда отказывается петь на людях: не хочу – и все".

