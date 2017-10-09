Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам

Популярный артист Сергей Романович сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что несколько лет назад принял другую веру.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале "Ольга" Сергей Романович вырос в христианской семье. Его родные и близкие очень удивились тому, что парень принял ислам.

Сначала семья решила, что молодого человека завербовали. Но позже родственники убедились, что его вера имеет под собой серьезные основания.

По словам Сергея, к новой для себя вере он пришел случайно. Он был в гостях у друга, с братом которого у него завязался спор на тему религии. Мужчина убедил его узнать об исламе больше, прежде чем называть всех мусульман террористами.

Публикация от SERGEY ROMANOVICH (@s_romanovich) Сен 18 2017 в 12:37 PDT

"Ушел домой и начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал", – цитирует актера Ura.ru. "Люди видят, что я адекватный человек и ничем не отличаюсь от других. Никаких проблем. В исламе я уже пять лет", – говорит Сергей.

Публикация от SERGEY ROMANOVICH (@s_romanovich) Июл 29 2017 в 5:20 PDT

Отметим, наиболее известен актер по работам в сериалах "Физрук", "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Кухня" и "Ольга". В последнем он играет зятя главной героини, который не всегда готов отвечать за свои поступки, но очень старается быть хорошим отцом. Всего у актера 25 работ в 25 проектах.