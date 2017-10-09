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Неожиданное признание похудевшей Гусевой

Екатерина Гусева. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Екатерина Гусева дала откровенное интервью. Популярная актриса похудела для роли, хотя ест, по ее признанию, "как мужик" и практически не ограничивает себя в еде.
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Екатерина Гусева пришла на шоу Сергея Майорова "Однажды...", в котором рассказала, что ей пришлось похудеть специально для роли. Актриса воплотила роль узницы Акмолинского лагеря жен изменников Родины. По сюжету, Екатерина имела изможденный болезненный вид, печальный образ которого Гусева довела до совершенства не только благодаря похудению, но и работе гримеров и костюмеров.

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 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

Самое интересное, что избавление от ненужных килограммов пришлось как нельзя кстати, когда оказалось, что все ее костюмы для роли Анны Карениной в одноименной постановке после химчистки "сели" аж на три размера. Однако похудевшая Екатерина Гусева легко поместилась в платья. "Наряды пришлось, конечно, удлинить... Но их не расставляли!" – подметила популярная актриса.

Гусева сделала неожиданное признание. По ее словам, она "ест, как мужик" и практически не ограничивает себя в пище. А секрет стройности Екатерины в том, что она отказалась от личного водителя и предпочитает передвигаться пешком.

Действительно, 41-летняя актриса выглядит великолепно, и свою подтянутую фигуру не устает демонстрировать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Поклонникам фотографии актрисы нравятся. Более того, Екатерину назвали совсем молоденькой и забросали комплиментами.

"Очаровательная и цветущая как сакура", "Красивая, милая, нежная, как девочка", "Красавица, слов нет, просто восхищение", "Неужели остались публичные люди, с природной красотой", – написали Гусевой пользователи Сети.

Возможно, Екатерина Гусева излучает счастье, довольство и сексуальность потому, что ее жизнь удалась. "Я абсолютно счастливый человек. Я люблю и я любима. И так было всегда. Дай Бог, чтоб так было всегда и ничего не менялось", – призналась в недавнем интервью Екатерина Гусева. 

Автор: Наталья Аряева9 октября 2017, 10:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Триумф Екатерины Гусевой

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