У затравленной Бузовой сдали нервы после нападения

В беседе с известным ведущим Андреем Разыграевым у Ольги Бузовой сдали нервы. Новоиспеченная певица призналась, что ей тяжело переносить травлю, которую ей устроили некоторые представители отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Бузова выступила на дне рождения популярного телеканала, после чего дала интервью популярному ведущему Андрею Разыграеву. Звезда "Дома-2", которая строит головокружительную песенную карьеру, не всем ее новоиспеченным коллегам пришедшуюся по вкусу, затронула тему недавно высказанной в ее адрес ехидной критики продюсера Виктора Дробыша.

Резкие слова мужчины, которые Бузова восприняла как нападение, произвели на девушку неизгладимое впечатление – Ольга не смогла сдержать слез. Она начала жаловаться Разыграеву, что, мол, недостойно мужчины бросаться на девушку, которую некому защитить. Бузова заявила, что она занимается исключительно своим творчеством, не вмешивается в дела коллег, не обсуждает их песни, поэтому Ольга не понимает, почему любой смеет критиковать ее.

Разыграев постарался успокоить разнервничающуюся Бузову, тщетно переводя тему на ее творчество, однако певица упорно хотела высказать свое возмущение. По всей видимости, у Ольги сдали нервы и она уже не могла остановиться, потому что накипело. "Я не персонаж!.." – заявила Бузова в ответ на слова Разыграева о том, что вся эта критика лишь часть правил, установленных в отечественном шоу-бизнесе некоторыми персонажами.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 8 2017 в 2:08 PDT

Отметим, что этот душераздирающий момент Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не персонаж, я личность! И, в первую очередь, я девушка! Простите меня за мои эмоции 😔😔😔 но мне тяжело. Правда. Я не робот, и как бы я не улыбалась на сцене, публичные оскобления моих коллег по шоу-бизнесу, меня задевают", – заявила Бузова.

Далее Ольга написала, что, конечно, не должна так реагировать, потому что "злопыхатели только порадуются", однако она не может сдерживаться из-за своих фанатов. "Мне обидно за своих поклонников, за тех, кто любит меня и верит в меня... ведь, унижая мое творчество, они, в первую очередь, унижают #моихлюдей ❤️ а я за них порву👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 как за свою семью и друзей 🙏🏻 Любую! Любого. Любых 👊🏻" – заявила Ольга Бузова.