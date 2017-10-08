Бузова устроила разборки с Дробышем

Певица Ольга Бузова и продюсер Виктор Дробыш обменялись едкими комментариями в социальных сетях. Предметом спора стала эстрадная карьера исполнительницы.

Выступление Настасьи Самбурской на "Новой фабрике звезд", который многие поклонники талантов Ольги Бузовой расценили как нападение на светлый образ своего кумира, получило свое продолжение. Номер крайне положительно оценил продюсер Виктор Дробыш, ну а сама Ольга Бузова не стала лезть в карман за ответом ему.

"Я очень рад, что на этой фабрике мы прикоснулись к "творчеству" Ольги Бузовой. Она, безусловно , талантливый человек, только, до сих пор никто не знает в чём заключается ее талант 🙋🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дробыш на своей странице в Instagram. С профессиональной точки зрения он заметил, что певческий талант точно нельзя назвать ее сильной стороной.

По мнению продюсера, увлечение Ольги Бузовой выступлениями под фонограмму она делает плохо всему отечественному шоу-бизнесу, который и так переживает далеко не лучшие времена. "Поэтому сцена фабрики – лучшее место для талантливого высмеивания этого наглого явления – "Бузова"👍 хотя, она не плохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром!👍", – считает Виктор Дробыш.

Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh) Сен 4 2017 в 2:24 PDT

У Ольги Бузовой нашлось что ответить на этот выпад. "Для меня странно поведение Виктора, ведь буквально недавно на презентации нового сезона "Камеди клаб" телеканала ТНТ, он буквально сломя голову бежал ко мне, чтобы поздороваться и пригласить к себе на "Фабрику звезд", цитирует певицу портал Super.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 7 2017 в 1:01 PDT

"В этой истории жалко только фабрикантов, ведь их продюсер никогда не сможет им рассказать о том, как действительно быть первыми в музыке, так как его треки лишь изредка попадали хотя бы в топ-200 российского iTunes", – заметила она. У самой Ольги Бузовой куда более заметные достижения в этой области.

"Я единственный российский артист, чей альбом "Под звуки поцелуев" находится там, и так высоко. Я единственный артист, чьи треки восемь раз подряд становились самыми скачиваемыми в странах СНГ и попадали друг за другом на первые места iTunes и Google play", – скромно отметила исполнительница.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 6 2017 в 12:17 PDT

Нашлелся у нее комментарий и для Настасьи Самбурской. "А по поводу пародии на меня актрисы из сериала "Универ" – я рада, что хотя бы после этого, страна узнала, что Настасья пытается петь", – уколола певица свою соперницу.