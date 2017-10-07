Звезду "Дома-2" покинули дети

Многодетная мать и бабушка троих внуков, блиставшая на экранах как участница проекта "Дом-2", Ирина Агибалова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассуждениями о жизни. Она призналась, что после отъезда детей ей не по себе.

"Просто вдруг резко все остановилось и я ощущаю себя на перроне жизни, смотрящей вдаль уходящему скоростному поезду.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ирина Агибалова. Причина меланхоличного настроения кроется в том, что после отъезда детей она чувствует себя не в своей тарелке.

"Разлетелись мои детки из родного дома... Так непривычно тихо... Все эти годы, пока дети были рядом, я чувствовала себя паровозом скоростного поезда, несущегося вперед, уставая, нервничая, радуясь, получая такой огромный спектр разных эмоций, но получая взамен самое главное, ощущение нужности и любви!", – рассказала звезда "Дома-2".

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Окт 6 2017 в 10:39 PDT

Она отметила, что матери всегда больше любят давать своим детям, чем получать от них. Сама она всегда чувствовала неловкость, когда речь заходила о подарках для нее на день рождения или Новый год. То, что Ирина Агибалова получала от своих детей – это яркие эмоции.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Окт 6 2017 в 2:50 PDT

"Наверное, моя жизнь была слишком насыщенной до этого, да и сын был всегда рядом. А сейчас, Оля с семьей в Краснодаре, Рита с семьей в Лондоне и Париже, Олежка в Москве.... Тихо... пусто....", – призналась звезда "Дома-2". Она отметила, что пришла пора наполнить свою жизнь новыми эмоциями.