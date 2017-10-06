Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем

Эксклюзив Особое мнение Интервью Внук Пугачевой научил Шурыгину гулять на халяву Литвинова взбесилась из-за известия о браке

Выбор читателей

Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Мария Максакова неожиданно покинула Украину
партнеры
Пятница 6 октября
Лента новостей
22:02
Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
21:36
В Мексике застрелили Сталина
21:16
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
20:29
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
20:06
На юге Москвы угнали Lexus за 4,7 млн
19:42
Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
19:11
Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве
18:52
Из-за чего начнется Третья мировая война
18:36
"Единая Россия" проверит качество питьевой воды в регионах
18:19
Роскомнадзор сообщил страшную правду пользователям Telegram
18:14
В Ростове-на-Дону пройдет антикоррупционный форум
18:10
В Москве эвакуировали три вокзала
17:59
Мать пыталась вырвать 5-летней девочке язык из-за пачки маргарина
17:30
Порошенко уличили в тайном сговоре с Путиным
17:28
Ученые изобрели кровоостанавливающий смарт-пластырь
17:26
Список пострадавших в ДТП с автобусом под Москвой
17:16
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
17:11
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой
16:28
Венедиктов сообщил о госпитализации Мединского
16:26
Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Золотая осень"
16:23
В Москве прошла II Международная конференция "Социальные инновации: определяем будущее"
16:22
Хвастливый Киев отчитался об увольнении главы ПАСЕ
16:21
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
16:17
Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде (видео)
16:14
Украинские нардепы подожгли туалет в парламенте
16:09
В ДТП в центре Москвы погибли люди
15:59
Война из Донбасса переносится в Киев
15:51
В России резко упали цены на iPhone 8
15:35
В Прибалтике закончились мужчины
15:30
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
15:30
Москвичей научат реставрации мебели
15:25
Как убрать жир с живота и накачать ягодицы
15:22
Часть Дмитровского шоссе перекроют до зимы
15:07
Жених на свадьбе показал видео измены невесты
15:01
Развеян миф о "безотказной" женщине
14:56
Москвичку убили и спрятали труп в комоде
14:40
Что стало с лицом 53-летней Апиной
14:36
Россияне потеряли интерес к браку
14:36
Кто займет пост вице-спикера Госдумы
14:28
Мужчина сжег заживо жену и пятерых детей
14:27
Мособлдуму эвакуировали из-за угрозы взрыва
14:16
Грузия исчезнет с карты мира
14:15
Больная Орбакайте не может выкарабкаться
14:06
Под Вологдой предприимчивая начальница продала железную дорогу
13:49
Взрослого сына Юрия Лозы назвали красавчиком
13:44
Дорогие лекарства вызывают боль
13:38
Кокорин умер после тяжелой болезни
13:34
С кем Путин отпразднует юбилей
13:30
Страшная авария поезда и автобуса во Владимире
13:30
В Сирии нашли "черную дыру"
13:27
Совет на выходные
13:27
Звезда "Дома-2" показала лишнее
13:26
6 способов абстрагироваться от проблем
13:10
Отчаянный националист устроил переполох в Раде
13:07
Путин уволил губернатора Новосибирской области
13:07
Подробности загадочного исчезновения матери актера Носика
13:01
В меде нашли опасные для человека вещества
12:53
Мособлгаз создал условия для газификации инвестиционного проекта в Луховицком районе
12:43
Скандал с собакой внезапно пошел на пользу Панину
12:40
Новые лекарства от рака оказались бесполезными
12:39
В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн
12:16
Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
12:08
Назван лауреат Нобелевской премии мира
12:07
ОПЕК+ сильно ударила по Америке
11:52
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"
11:49
Москву накрыла новая волна "минирования"
11:45
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
11:34
Как удаленная работа влияет на личную жизнь
11:18
Куда пропала певица МакSим
11:15
Порошенко вытер ноги о Меркель и Макрона
11:07
Ученые вычислили самую привлекательную улыбку
10:55
Секс по телефону научил Савченко соблазнять богачей
10:35
Виторгана засняли с другой женщиной
10:30
На юго-западе Москвы сожгли автомобиль учителя
10:24
Не хватило сил: пассажиры вручную спасали автобус от поезда
10:01
Семья наживается на неадекватном Василии Степанове
09:59
Главные события Москвы с 6 по 12 октября
09:58
Привидение устроило разгром в коридорах школы (видео)
09:39
Названа причина несчастных браков
09:30
Ученые нашли путь к покорению Луны
09:21
На северо-западе Москвы загорелся жилой дом
09:08
Михалкова показала большой живот
08:56
Раненая девушка застряла в машине после аварии на востоке Москвы
08:53
Отказ от секса улучшает отношения в паре
08:36
Жена подвела итог жизни Караченцова
08:27
Десятки жертв: названа причина страшного ДТП с поездом и автобусом
08:14
Поклонская уличила известного режиссера в бегстве из России
08:09
Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
22:02
ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов
21:54
Наталья Штурм взбесила "озабоченным" видео
21:48
На МКАД произошла смертельная авария
21:46
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
21:20
Пренебрежение родных к могиле Березовского объяснили традицией
21:12
Раненный в центре Москвы бизнесмен умер в больнице
20:50
Как быстро похудеть без спортзала и диеты
20:43
Госдума VII созыва: что сделано за год работы
20:36
В Зеленограде пьяный подросток обстрелял трактор
20:26
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
20:19
Врачи дали неделю больному Караченцову
19:52
Фадеев назвал Шурыгину шпаной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
Врачи дали неделю больному Караченцову
Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Шоу-бизнес

Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Поклонники наконец дождались дебютный альбом восходящей звезды отечественной поп– сцены Ольги Бузовой. В него вошли 14 ранее представленных публике танцевальных композиции и три клубных ремикса.
прочитано 712 раз

С самого начала пластинку сопровождали скандалы, критика и бесконечные споры о вокальных данных новоиспеченной певицы. Сама Ольга призналась, что процесс выхода пластинки был для нее болезненным.

ПО ТЕМЕ

Роскошная Шейк побила выскочку Бузову

Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Спасибо. Я стала слишком сентиментальной. Меня столько раз оскорбляли и унижали за последний год, что сегодня каждое ваше доброе слово вызывает слезы радости и счастья" – написала телеведущая в своем Instagram. 

Сразу после появления альбома в Сети, он молниеносно возглавил российский чарт iTunes, чем растоптал чаяния недоброжелателей девушки. Бузова уже поделилась неожиданно свалившимся на голову счастьем.
"Мой первый сольный альбом на первом месте. Это наша общая победа. Мы с вами возглавили российский#iTunes за 15 минут после релиза. Я так счастлива. Это еще один РЕКОРД. Мои люди, я вас безумно люблю. Мой альбом – это история моей жизни, которая протекает у вас на глазах...и мне так важно, что у меня получилось достучатся до ваших сердец. До этого дня, все мои треки занимали первую строчку рейтинга в #iTunes и #GooglePlayСпасибо, что вы рядом со мной! Спасибо, что так поддерживаете! Я никогда не устану признаваться вам в любви Спасибо вам за все.Вы моя жизнь", – обратилась к поклонникам Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, творить Ольгу заставило расставание с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода звезда с головой окунулась в работу. Она активно рекламирует одежду, принимает участие в светских мероприятиях, снялась в фильме, а теперь представила на суд слушателей дебютный музыкальный альбом "Под звуки поцелуев".

6 октября 2017, 21:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

567

комментарии

Политика

В Сирии нашли "черную дыру"
Кто займет пост вице-спикера Госдумы
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"
Порошенко вытер ноги о Меркель и Макрона

Шоу-бизнес

Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
Богатые соседи пылают ненавистью к Гусеву и Романец
Шурыгина дала мужу свою фамилию
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову

Проишествия

Мужчина сжег заживо жену и пятерых детей
Отчаянный националист устроил переполох в Раде
ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов
Крымчанин разгромил памятник "Небесной сотне" в Киеве

Lifestyle

Кокорин умер после тяжелой болезни
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
Бутусов вылечил насморк с помощью пылесоса
Уступка Познера погубила ТЭФИ
Шоу-бизнес

Врачи дали неделю больному Караченцову

Жена рассказала о состоянии здоровья актера
Шоу-бизнес

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем

Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Шоу-бизнес

Овсиенко поразила новым лицом

Артистку стало трудно узнать
Шоу-бизнес

Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть

Девушка снимает интимные видео ради поездки в Дубай

Гороскоп

Совет на выходные
Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года

Фоторепортажи

Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
Виторгана засняли с другой женщиной
Свадебные фото Шурыгиной
Домашние животные прошлись по московским музеям

Спорт

Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru