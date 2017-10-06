Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем

Поклонники наконец дождались дебютный альбом восходящей звезды отечественной поп– сцены Ольги Бузовой. В него вошли 14 ранее представленных публике танцевальных композиции и три клубных ремикса.

С самого начала пластинку сопровождали скандалы, критика и бесконечные споры о вокальных данных новоиспеченной певицы. Сама Ольга призналась, что процесс выхода пластинки был для нее болезненным.

"Спасибо. Я стала слишком сентиментальной. Меня столько раз оскорбляли и унижали за последний год, что сегодня каждое ваше доброе слово вызывает слезы радости и счастья" – написала телеведущая в своем Instagram.

Сразу после появления альбома в Сети, он молниеносно возглавил российский чарт iTunes, чем растоптал чаяния недоброжелателей девушки. Бузова уже поделилась неожиданно свалившимся на голову счастьем.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 6 2017 в 3:54 PDT

"Мой первый сольный альбом на первом месте. Это наша общая победа. Мы с вами возглавили российский#iTunes за 15 минут после релиза. Я так счастлива. Это еще один РЕКОРД. Мои люди, я вас безумно люблю. Мой альбом – это история моей жизни, которая протекает у вас на глазах...и мне так важно, что у меня получилось достучатся до ваших сердец. До этого дня, все мои треки занимали первую строчку рейтинга в #iTunes и #GooglePlayСпасибо, что вы рядом со мной! Спасибо, что так поддерживаете! Я никогда не устану признаваться вам в любви Спасибо вам за все.Вы моя жизнь", – обратилась к поклонникам Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 5 2017 в 5:58 PDT

Напомним, творить Ольгу заставило расставание с мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода звезда с головой окунулась в работу. Она активно рекламирует одежду, принимает участие в светских мероприятиях, снялась в фильме, а теперь представила на суд слушателей дебютный музыкальный альбом "Под звуки поцелуев".