Роскошная Шейк побила выскочку Бузову

Ольга Бузова считается самой популярной в российском Instagram, несмотря на то, что многие называют ее выскочкой. Однако, как утверждают специалисты, это вовсе не значит, что и зарабатывает она больше других.

У Ольги Бузовой 10,5 миллионов подписчиков. Считается, что она и больше других получает гонораров от рекламодателей. Однако это вовсе не так. Якобы число подписчиков вообще не главное. Важно другое: реальность этих подписчиков, реакция аудитории, ну и сама личность знаменитости. "Не так важно, что у Бузовой десять миллионов подписчиков. Какому-то серьезному бренду, может быть, и даром не нужна у нее реклама, напротив, он даже не хочет свое имя связывать с ведущей "Дома-2", – объяснил управляющий партнер агентства "Звезды и бренды" Вадим Кормилицын.

По мнению специалиста, рекламные контракты у всемирно известной модели Ирины Шейк выше, чем у той же Ольги Бузовой. "При этом расценки Бузовой на уровне топовых инстаграмных звезд – 200-300 тысяч рублей за пост. Но привести пример ее серьезного рекламного контракта федерального масштаба вы не сможете", – отметил специалист.

А еще имеет значение рейтинг известности. "Чтобы быть популярным, ты должен быть в эфире постоянно. Есть три критерия популярности в соцсети: ротируемость, скандальность и красота. Критерием популярности является цена на рынке. Нагиев, Галустян и Ургант – самые дорогие. И это неслучайно. Неважно, какое место звезда занимает в Инстаграме, если вы видите его на Первом канале во всех программах. Если цитируемость очень высокая, высока и цена", – заключил Кормилицын.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 29 2017 в 8:00 PDT

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Сен 28 2017 в 8:28 PDT

В качестве примера он привел Сергея Шнурова, лидера группы "Ленинград". "У него в четыре раза меньше подписчиков, чем у Бузовой – всего 2,6 миллиона. Но у него очень дорогая реклама. Шнур – тот самый пример, который доказывает, что количество подписчиков в Инстаграме – условный показатель, по которому нельзя выстраивать рейтинг реальной популярности", – цитирует эксперта сайт "Комсомольская правда".