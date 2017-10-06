Семья наживается на неадекватном Василии Степанове

Агент Сергей Рублев высказал свою версию отношений со звездой фильма "Остров" Василием Степановым. Рублев назвал актера неадекватным и рассказал, как тот бегал от него по всей квартире.

Недавно Василий Степанов попал в новый скандал. Актер разорвал контракт с агентом Сергеем Рублевым, при этом якобы задолжав тому внушительную сумму. Тот высказал свою версию конфликта. Так, по словам Рублева, Степанов не выполнял рабочих договоренностей. "По документам, которые у меня имеются, Василий должен мне гораздо больше миллиона. Это деньги за нарушения договора и не отработанные проекты, но я уже ни на что не надеюсь, пусть только выздоравливает и живет счастливо. В суды тоже обращаться не собираюсь", – заявил Рублев.

Агент назвал себя порядочным человеком и признался, что ему Василия жалко, ведь якобы родственники наживаются на актере. "Его семья не реабилитирует его, лишь зарабатывают на нем деньги. Из всей его жизни хотят сделать треш, вот только недавно мне снова звонили из "Пусть говорят", приглашали участвовать в программе о нем. На днях еще была передача "На самом деле", где полиграф показал, что Вася не упал на лестнице, как все говорили, а выпал из окна, когда сильно повредил позвоночник", – рассказал агент.

По словам Рублева, он вполне успешно находил Степанову работу, однако тот либо отказывался, либо вел себя так, что его никуда не хотели брать. "После пары-тройки проб я понял, что человек абсолютно неадекватен", – констатировал Сергей Рублев.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 20 2016 в 5:01 PDT

В качестве примера агент привел одну историю. "Бывало, режиссер спрашивал его мнение о персонаже фильма, в который он пробовался, а Василий начинал рассказывать какую-то непонятную историю о том, как шел по улице с братом на концерт и в луже увидел бомжа. Я долго прикрывал его перед режиссерами, якобы это мировоззрение и прочее", – сообщил Сергей.

Да и дома Василий Степанов, по словам Рублева, проявлял признаки нездоровья. "Помню, принес ему домой крупную сумму денег, за которую он должен был сняться в рекламе. Так Степанов бегал от меня по всей квартире. Потом с ним вступил в конфликт отец, который просил его согласиться на мое предложение. А он только кричал, чтобы никто не совался в его дела. Такой вот он человек!" – цитирует Сергея Рублева "Собеседник".