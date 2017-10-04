Корчевников упал на колени перед Михалковым

Борис Корчевников возвращается на канал "Россия 1" с авторским шоу "Судьба человека". В выпуске, где в гостях у журналиста был Никита Михалков, телеведущий преклонил колени.

В выпуске "Судьбы человека" от 4 октября главным героем стал мэтр отечественного кинематографа Никита Михалков. Перед оскароносным режиссером Корчевников внезапно опустился на колени.

Так, на коленях, ведущему программы было удобнее доставать из коробки статуэтку "Оскара", которую вручили Никите Михалкову в 1994 году за фильм "Утомленные солнцем". Корчевников не скрывал восхищения, что держит в руках фигурку. Так, коленнопреклоненный, он и бормотал: "Я никогда не держал в руках эту штуку, даже никогда не мечтал… Ух, тяжелая какая..." Никита Сергеевич в это время посмеивался в свои знаменитые усы.

По словам Михалкова, он абсолютно не помнит, как ему вручали награду: был пьян. Растроганный восхищением Корчевникова Михалков пообещал подарить телеведущему свои армейские дневники и дал совет, как прожить в браке счастливо всю жизнь. "Извольте, я женюсь, но только пусть жена моя будет подобна Луне: не каждый вечер всходила бы на моем небосклоне...", – близко к тексту процитировал Чехова оскароносный кинорежиссер.