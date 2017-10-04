Мария Миронова: От нас ничего не зависит

Мария Миронова дала откровенное интервью. Актриса рассказала, как смогла преодолеть свой страх.

Мария Миронова долгое время путешествовала поездами. Оказывается, популярная актриса боится летать. У нее была самая настоящая аэрофобия. Поводом для возникновения страха стали несколько неприятных случаев, которые случались с ней во время полетов.

К примеру, однажды борт никак не мог совершить посадку, отчего несколько раз уходил на второй круг. "Со мной летели Павел Каплевич (театральный художник. – Прим. ред.) и его сын Максик. Возле них сидела какая-то старушка. И когда наконец мы приземлились, ее вырвало прямо на Максика. Все пассажиры были белого цвета. И держались за руки, потому что думали: это конец", – рассказала актриса.

Собственно, с тех пор Миронова и перестала летать. Где могла актриса предпочитала передвигаться поездом или прочих наземных транспортах. Более смелые друзья посмеивались над Марией, которая если и оказывалась в кресле самолета, то вела себя крайне скованно и напряженно. "Ведь как психологи объясняют аэрофобию? Это страх потери контроля. В самолете ты ничего не можешь изменить, ты сидишь пристегнутый, и тебя куда-то в небо шарашат на безумной скорости…" – объяснила Миронова.

Однако в связи с тем, что актриса обожает море и солнце и, по ее словам, стало "солнцезависимой", она решила преодолеть свой страх. Для этой цели Миронова выбрала двухэтажный лайнер, который, по ее ощущениям, даже не заметила, как взлетел.

В какой-то момент Мария поняла, что бессмысленно удерживать контроль. "От нас ничего не зависит абсолютно. Чувство контроля – абсолютно ложное. Нам кажется, что мы что-то контролируем, а на самом деле – нет. От тебя не зависит ни час твоего прихода в этот мир, ни час ухода. Тотальный контроль только мешает", – цитируют Марию Миронову "7 Дней".