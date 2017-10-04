После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло

Балерина Анастасия Волочкова купила отцу, перенесшему несколько лет назад инсульт, новую инвалидную коляску. Артистка рассказала о бедственном положении родителя.

Отец Анастасии Волочковой Юрий когда-то был известным спортсменом. Он чемпион СССР, прославленный тренер сборной России по настольному теннису. Однако девять лет назад Волочкова сразил инсульт. Теперь мужчина передвигается на инвалидной коляске и говорит лишь отдельные слоги. Тем не менее, мужчина не унывает – он занимается лечебной физкультурой, его регулярно навещает дочь.

А сейчас Анастасия купила отцу продвинутую инвалидную коляску, хотя до этого, по признанию балерины, он пользовался обычным инвалидным креслом, а дома и вовсе офисным. "Совсем недавно я узнала, что можно облегчить папины передвижения и жизнь людей, которые за ним ухаживают, благодаря коляске, со встроенными механизмами. Как же ранее я не знала о таких технологиях!🙈 Короче, мне это подсказала одна женщина на моем концерте, зная нашу беду.., и я тут же узнала, как помочь папе", – рассказала Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 3 2017 в 5:23 PDT

Балерина заказала отцу самую лучшую коляску. "Ждали мы доставку из Германии 2 месяца...И эта коляска скоро будет у папы! Она разборная! Что облегчит им всем жизнь. Я не знаю, кто изобретатель этого сооружения, но от души – спасибо. Папа еще не знает.. Но, надеюсь, ему будет легче", – выразила надежду Волочкова.

Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к посту балерины, разместившей фото коляски. Одни похвалили Анастасию: "Дай Бог вам здоровья Настя,вы умница,пусть каждый день рождаются такие дочки на свет!!😘", "Настя, вы молодец! Заменили обычную коляску, на более комфортную и современную. Папе здоровья!"

Другие обругали, обвинив в равнодушии и корысти: "Хорошо прорекламировала коляска на халяву папе а так 10 лет не могла накопить", "Отец 9 лет колупается по квартире на офисном кресле, с чужими людьми, превратившими квартиру в притон, а мега звездная дочь сидит во дворце со своими портретами и хлопает ресницами – какая удача, я раньше не знала, а вот в этой фирме и тд, и тп. Завидовать неперезавидовать такому доброму и отзывчивому человеку, образцовой дочери".