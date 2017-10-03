Самбурская ошеломила фотографией с ребенком
Знаменитость буквально произвела фурор неожиданным фото с малышом. На нем Настасья в шапке и футболке с символикой "Бетман" занимается с ребенком. При этом девочка выглядит довольно эпатажно: на ней – шапочка в том же стиле, из-под которой видны длинные ярко-красные пряди.
Артистка заинтриговала поклонников. "В пещере Бетмена холодно, но не для нас. Читаем с моей девочкой именную книгу… В книге девочка потеряла имя, но мы еще ни разу его не нашли", – подписала снимок на своей странице в Instagram Настасья. Поклонники принялись гадать: неужели актриса втайне от общественности родила ребенка?
"Дочка?", "Она замужем?", "Уже родила! Когда ты все успеваешь?", "Классные!", "Такие милые, малышка – вообще огонь", "Просто прелесть", – пишут фолловеры. Другие заподозрили, что девочка все-таки не ребенок артистки. "Это твоя крестница?", "Чья дочка?" – спрашивают они.
Некоторые предположили, что на руках у Настасьи... игрушка. "Это кукла. Алле. Боже, какие тупые", "Слышали про Реборнов? Это он", – считают пользователи. Кто из фолловеров прав, Самбурская так и не объяснила.
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