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Алла Довлатова оправдалась за нервный срыв

Алла Довлатова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известная ведущая Алла Довлатова стала участницей ток-шоу на НТВ с Вадимом Такменевым. Поведение некоторых гостей на передаче буквально вывело ее из себя.

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Довлатова сама поделилась подробностями скандала во время записи программы. Похоже, у ведущей случился настоящий нервный срыв.

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Первым делом она решила извиниться за несдержанность. Обращение Довлатова опубликовала в социальной сети Instagram. "О теме редакторы не предупредили. До съемки у всех было такое хорошее настроение. На съёмке же все переругались", – написала звезда.

Свое поведение Довлатова объяснила чрезмерной эмоциональностью. "Людская наглость и беспардонность меня расстраивают! В результате, вместо того, чтобы наехать на мать-убийцу (зомби), я налетела на депутата и общественного деятеля, которые упивались своей красотой и величием!" – добавила она.

Ведущая сожалеет, что иногда не может держать себя в руках. "Ведь никого не переделаешь?! Но ложь и показуха меня всегда выводит из себя!" – отметила Довлатова и пообещала, что будет учиться контролировать свой гнев. Большинство комментаторов поддержали звезду. "Вы совершенно правильно себя ведете, осаживая хамов, себялюбцев и ничего из себя не представляющих людей", – хвалит ее один из пользователей Сети.

28 октября 2017, 10:49
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