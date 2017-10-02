Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком

Знаменитости высказались о новоиспеченной певице, ведущей скандально известной передачи "Дом-2" Ольге Бузовой. По мнению Эвелины Бледанс, телебрюнетка в прозрачном наряде похожа на мальчика.

На днях Ольга Бузова блеснула на красной дорожке церемонии вручения музыкальных наград одного из телеканалов и даже получила специальный приз. Для выхода в свет Ольга выбрала абсолютно прозрачный гипюровый комбинезон, сквозь который недвусмысленно виднелись черные стринги. Бюстгальтер Бузова и вовсе решила не надевать.

Эпатажный вид новоиспеченной певицы не оставили без комментариев представительницы отечественного шоу-бизнеса. К примеру, артистка Алика Смехова вообще не узнала Бузову. дело в том, что она помнит Ольгу блондинкой с "Дома-2", а то обстоятельство, что звезда реалити-шоу запела, стало для Алики откровением. В итоге, Смехова сделала вывод, что Бузова жаждет славы, а столь откровенным нарядом старается привлечь к себе внимание. Кстати, с ней солидарна Ирина Безрукова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Актриса Эвелина Бледанс, в отличие от коллеги, знает Бузову как певицу. А о ее внешнем виде актриса высказалась категорично. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Во-первых, у девушки маленькая грудь. И она выглядит фактически как мальчик", – цитирует Эвелину НТВ.

Увидев оголенные прелести Бузовой, оперная дива Любовь Казарновская лишь тяжело вздохнула. "Когда нечем взять, когда нет главного, настоящего, а именно суперпрофессионализма, начинаются всякие, как говорил мой педагог, ухищрения злобы", – заключила звезда мировой оперы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 1 2017 в 2:09 PDT

Достается Ольге и от собственных подписчиков ее странички в социальной сети Instagram. К примеру, Бузовой досталось за отсутствие макияжа на лице. "Олечка что то ты не естественно выглядишь на фото", "На надежду бабкину похожа", "С лицом беда какая то.... страаааашно красивая, как говорится", "Что с лицом?!" – высказались комментаторы.