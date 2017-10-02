Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой

Ведущую из-за герпеса срочно отправили на УЗИ. Теперь ей приходится замазывать губы.

Алла Довлатова этой весной стала мамой в четвертый раз. Но после родов ее грудь не изменила форму. "У меня всегда был третий размер, – улыбается Алла. – При беременности живот рос, а грудь нет".

Но есть у ведущей одна интимная проблема, о которой она рассказала впервые. "Последние десять лет для телевизионных съемок мне приходится замазывать губы, – вздыхает Алла. – Дело в том, что камера визуально увеличивает все части тела, а губы у меня и так большие". Но это не результат инъекционного увеличения, как у иных звезд, а следствие поражения инфекцией.

"Дело в том, у меня с детства, с 12 лет герпес, – ошарашила Алла. – На губах, а не там, где вы могли подумать. Это заразно только если целоваться".

Напомним, что герпес – это опасное вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Длительное течение простуды на губах может быть признаком резкого снижения иммунитета, доброкачественных опухолей и онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, лимфопролиферативных заболеваний. Число инфицированных герпесом каждый год увеличивается.

"Года два назад я пришла к косметологу, а она мне и говорит: "У вас филлеры в губах", – продолжает Алла. – Я всегда была при памяти и помню, что ничего в губы не колола. Но врач не поверила – она меня и трогала, и щупала".

Косметолог был в шоке от увиденных изменений губ! "Она срочно отправила меня на УЗИ. Я пошла делать. И там мне сказали, что очень сильная фиброзность ткани. И объяснил: мол, счастье, что губы от герпеса увеличились одинаково. Потому что есть женщины, у которой губы ассиметричные и из-за этой фиброзности привести губы в норму трудно", – пояснила Довлатова в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.