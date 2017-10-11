Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин появилась на публике впервые с тех пор, как стало известно о ее третьей беременности. Кейт вышла в свет в нежном голубом платье, не скрывающем изменения фигуры.

Принц Уильям, его супруга Кейт Миддтон и принц Гарри устроили прием в Букингемском дворце для людей, которые трудятся в сфере психического здоровья в Великобритании. Особое внимание, разумеется, было приковано к герцогине Кэтрин, которая ожидает своего третьего ребенка.

Для выхода в свет Кейт выбрала нежное кружевное голубое платье по фигуре, которое дополнила черными классическими туфлями-лодочками и клатчем. Образ завершали распущенные волосы до плеч и неброские ювелирные украшения. Интересно, что на приеме присутствовал известный писатель, звезда сериала "Дживс и Вустер" Стивен Фрай. Он даже выступил с речью. Кстати, слово держал перед публикой и супруг Кейт Миддлтон принц Уильям.

Пользователи Сети, куда немедленно попали фотографии с мероприятия, с большой тщательностью осмотрели беременную Кейт. Мнения разделились. Как отметили одни поклонники, 35-летняя Кейт буквально сияет от счастья. Однако другие сделали вывод, что Миддлтон выглядит нелепо в этом наряде и вообще смотрится старше своих лет. А еще срок беременности Кейт весьма небольшой, поскольку живота почти не видно.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Окт 10 2017 в 12:17 PDT

"Тростиночка, исхудала из-за токсикоза?? Но выглядит отлично", "Ээээ она точно беременна?)))) Живота совсем не видно", "в отличной форме Кетрин, молодец", – высказались пользователи Сети. Напомним, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдала от сильнейшего токсикоза, поэтому временно перестала участвовать в официальных мероприятиях.

Отметим, что в середине августа Кейт Миддлтон была срочно госпитализирована. "Члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – компетентно сообщали австралийские журналисты. Кстати, именно тогда появились слухи о третьей беременности Кейт.

