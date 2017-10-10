Мельникова ждет ребенка от известного певца

Супруга известного рэп-исполнителя Мота Мария Мельникова объявила радостную новость. Девушка ждет ребенка.

Рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников) презентовал клип на свою новую песню "Когда исчезнет слово". Интересно, что в съемках приняла участие супруга исполнителя Мария Мельникова. Девушка в блестящем обтягивающем белом платье демонстрирует сильно округлившийся животик. Тем самым, супруги объявили о том, что скоро станут родителями.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мельникова призналась, что страшно волновалась перед премьерой. "Даже не представляла, что буду так волноваться.... Эмоции переполняют, руки до сих пор дрожат... В голове столько слов..." – призналась будущая мама.

Тем не менее, в первую очередь Мельникова обратилась к супругу. "Родной, ты – наш источник любви и вдохновения! Твоя любовь, забота и поддержка – самое ценное! Ты самый лучший муж, а сейчас, ты с каждым днем доказываешь, что будешь лучшим отцом🙏 Главное, что может подарить мужчина своей семье – спокойствие, гармонию и уверенность в каждом новом дне, а с тобой МЫ это ощущаем каждую секунду жизни!!!❤️❤️❤️" – написала Мария.

Публикация от MaryMe (@maryme.23) Окт 10 2017 в 2:57 PDT

Далее счастливая Мельникова обратилась к друзьям и поклонникам. "Спасибо всем друзьям за поздравления, нам так приятно🙏 Спасибо всем нашим подписчикам за такие приятные слова, так трогательно 😊 " – поблагодарила супруга рэпера Мота.

Многочисленные подписчики поздравили супругов с будущим родительством. "Клип классный, песня классная🙈😍и такая новость прелестная..!!! какое чудо. Поздравляю!!", "Я вас Люблю 💛💛💛Я очень сильно рада за вас❤️❤️❤️Плачу от счастья💖💖Вы лучшие❤️Спасибо вам за все💗я вас не разлюблю никогда ❤️", "Мария поздравляю вас, вы будете самыми лучшими родителями, счастья вам♥♥", "Какая прелесть 😻😻😻😻 Так рада за вас, вы шикарная пара, а теперь вы будете и не менее шикарными родителями, я уверена! Счастья вам и благополучия! Поздравляем от всей души ❤️" – высказались фанаты.

Напомним, Матвей и Мария вместе уже два года. Познакомились они благодаря социальным сетям. Потом Матвей и Мария отправились в отпуск в Таиланд и там рэпер сделал ей предложение. Пара расписалась в августе прошлого года, но торжество по этому случаю они устроили лишь в апреле 2017 года.