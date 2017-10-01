Тяжелобольная жена Петренко обманута и унижена

Семья актера прозябает в страшной нищете. Зато шикует последняя его возлюбленная.

Оперная певица Алла Петренко – первая жена актера Алексея Петренко. Они познакомились еще в студенчестве и прожили вместе 19 лет. В том браке у них появилась дочь Полина.

Сегодня Полина живет на две страны. В Германии она ухаживает за тяжелобольной мамой – у 82-летней Аллы Петренко деменция. За этим научным термином скрывается старческое слабоумие – жена актера теряет память и у нее нарушена ориентация в пространстве.

А раз в месяц Полина Петренко летает в Москву, где пытается с помощью адвокатов отсудить наследство своего знаменитого отца. Недвижимость и счета прибрала к рукам третья жена актера Азима Расулова. Причем все деньги из всех банков она, как говорят, уже сняла.

"Папа хорошо зарабатывал – по 5 тысяч долларов за съемочный день, – рассказала Полина.– Только на одном из счетов у него было 11 миллионов рублей. Когда мы хватились, то где осталось 300 рублей, где 500". Полина полагает, что Азима – мошенница, которая подделала документы.

"Почему я прозябаю в нищете, вся в долгах, а она шикует, - возмущена Полина. – Я намерена доказать, что Азима – недостойная наследница, которую втерлась в доверие с старому человеку".

Мать поддерживает Полину – певица чувствует себя обманутой и униженной. "Азима – страшный человек, все зло от нее. А Алексей был пьян, поэтому он все ей и подписал", – рассказала Алла Петренко в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

