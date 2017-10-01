Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову

Бывший участник шоу "Дом-2" Влад Кадони угодил в новый скандал. Он решил заступиться за Бузову после того, как на нее набросились на концерте, но не все оценили этот поступок.

Кадони высказался по поводу нападения на популярную певицу в социальной сети Instagram. "Вы видите ведущих, которые работают на развлекательном ТВ. И их главная задача – это развлекать! Это может кому-то нравится, кому-то нет, но это такая же работа, как писать романы или рисовать картины", – заявил он.

Бывший участник "Дома-2" не может понять, что побудило неизвестного мужчину наброситься на Бузову во время концерта. "Неужели "сраный хайп" стоит самоуважения и собственной мужественности?! Почему до сих пор весь интернет не облетели его извинения перед девушкой за свою выходку?!" – возмущается он.

Публикация от Vlad Kadoni (@domkadoni) Окт 1 2017 в 2:57 PDT

Примечательно, что своей попыткой защитить Бузову Кадони спровоцировал новый скандал. Далеко не все пользователи Сети позитивно восприняли его сообщение. "Вы только этим на "Доме-2" и занимаетесь, за бабки любое унижение готовы принять", – упрекает его один из пользователей.

"Петь должны люди, которые умеют петь. Понятно, что она раздражает. Она ведущая, так пусть и развлекает в разговорном жанре", – критикует Кадони другой комментатор. "Думается мне, хотел отобрать (микрофон – Прим.ред.), потому что Бузова всегда поет под фанеру", – пишет еще один пользователь.

Публикация от Vlad Kadoni (@domkadoni) Июл 8 2017 в 11:45 PDT

Напомним, что неизвестный напал но Бузову во время выступления в Дубае. Злоумышленник взобрался на сцену и попытался приблизиться к звезде, но его вовремя остановили танцоры и сотрудники службы безопасности.