Солнцев актеру Степанову: Соберись, тряпка!

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев набросился с критикой на актера Василия Степанова. Шоумен привел артисту в пример Людмилу Гурченко, которая в годы простоя даже снималась в массовке.

Обращение Солнцева к артисту появилось в социальной сети Instagram. Свою речь шоумен начал с того, что перепутал имя и фамилию актера.

"Сегодня о Василии Степанове… Или Степане Васильеве – ну, вы помните, актер такой из "Обитаемого острова", – заявил он. Солнцеву в фильме Федора Бондарчука артист запомнился исключительно внешностью, а не блистательной игрой.

Шоумен напомнил, что о Степанове заговорили после того, как он, по некоторым данным, несколько раз пытался свести счеты с жизнью. "Вась, как бы так сказать. Некому, что ли, тебе под зад коленом дать?" – вопрошает Солнцев.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Окт 1 2017 в 3:05 PDT

Бывший участник "Дома-2" добавил, что неудачные годы бывали у самых разных актеров. Он привел в пример Людмилу Гурченко, которая была вынуждена сниматься в массовке, но все-таки стала звездой первой величены.

"А ты теперь ноешь и ноешь. Соберись, тряпка! Слышать о тебе больше не могу", – закончил свое обращение Солнцев. Он отметил, что актеру необходимо работать, а не только "отсвечивать смазливым личиком", передает "Стархит".