Фоменко заговорил о браке с Голубкиной

Актер Николай Фоменко признался, что брак с Марией Голубкиной научил его терпению. Об этом мужчина рассказал накануне премьеры сериала "Вы все меня бесите", где он играет роль психиатра.

"Я – тренер по терпению, потому что прожил много лет в законном браке с Марией Андреевной Голубкиной. На самом деле, взбесить меня достаточно трудно, конечно, возможна отрицательная реакция на какое-то событие, но так чтобы бить посуду – это точно не про меня", – высказался Николай.

К слову, Голубкина и Фоменко прожили вместе девять лет. Сейчас их дочери Анастасии 18 лет, а сыну Ивану – 13.

Главная героиня сериала – Соня Багрецова в исполнении Светланы Ходченковой. Она журналист популярного городского издания. У девушки достаточно сложный характер, но буквально одна капля спиртного делает ее самым дружелюбным человеком на свете.

Актриса не считает себя сложным человеком. "Я не помню себя в таком состоянии – чтобы я на кого-то злилась или кричала. Я в принципе не конфликтная, поэтому даже если что-то раздражает, то это проходит быстро. Как говорится: "Если не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней", – цитирует Светлану пресс-служба СТС.

Роль одной из подруг Сони, болтливой маникюрши Нели играет звезда клипа на песню "Экспонат" Юлия Топольницкая. "У каждого человека есть какие-то моменты, которые сводят его с ума. И сценарий нашего сериала как раз тем меня и заинтересовал, потому что про это никто не говорит, а ведь нас всех что-то раздражает. Просто мы зачастую притворяемся, что все хорошо. Меня, например, как и многих, бесит московское метро, когда навязываются люди или когда посторонние трогают мои вещи", – высказалась актриса.