Пение беременной Гагариной приняли за кривлянье

Поклонники обсуждают вокальные данные и изменившиеся формы певицы. И пребывают в недоумении.

Творческий вечер композитора и продюсера Константина Меладзе стал финальным аккордом большого трехдневного музыкального фестиваля "Рождество на "Роза Хутор", который состоялся в Сочи. Там, кажется, спели все звезды, благо что в курортной столице России сейчас +14 градусов против -25 московских.

Участница конкурса "Евровидение-2015" Полина Гагарина на сцене концертного зала "Роза Холл" исполнила две песни – "Не верь мне больше" и "Спектакль окончен". За ее выступлением наблюдали муж Дмитрий Исхаков и сын Андрей. А зрителям, выложившим за билеты от пяти до 35 тысяч, казалось, что петь Полине очень тяжело – видимо, беременность сказывается. Хотя балет и пытался поднимать ее, как обычно.





"Кривляется голосом своим и думает, что это красиво. Это только раздражает﻿", "Ужас! Что с ней случилось? Слушать – уши вянут", "Она певица или кто?" – возмутились пользователи социальных сетей. И ведь живое исполнение действительно отличалось от студийного звучания, где компьютером "причесана" каждая нота.

Во время выступления в Сочи Гагарина дважды меняла наряды и выбирала широкие, призванные визуально скрыть округлившуюся фигуру – говорят, певица уже на пятом месяце. Впрочем, Полина лишь единожды прокомментировала свое интересное положение.

Как писали Dni.Ru, в финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев, представляя наставников, сказал: "Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной". "Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" Вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась артистка.

