Елена Темникова совершила роковую ошибку

Планам певицы по раскрутке молодых исполнителей не суждено было исполниться. Всему виной – ее доброта и мягкость.

Елена Темникова участвовала в проекте "Фабрика звезд", потом пела в группе Serebro. Она была связана многолетним контрактом с продюсерским центром Максима Фадеева. И с трудом дождалась его окончания.

"Бывало тяжело, но я сама подписала этот контракт, поэтому жила и работала строго по его условиям без каких-то пререканий. Я не жалуюсь и мне не стыдно за свое прошлое. Мне и лет-то тогда было двадцать с хвостиком. Популярная группа, немного вызывающий, дерзкий образ – людям такое нравится. А сегодня я стала самой собой", – объяснила Темникова.

Фото опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Дек 30 2016 в 9:34 PST

Сегодня она обходится без продюсера. "Продюсеры всегда будут нужны тем, кто не умеет сам создавать продукт или не обладает менеджерскими навыками, кого подпитывать нужно. У меня, слава богу, таких недостатков нет", – говорит Елена.

Более того, она сама была готова продюсировать других артистов. Но совершила роковую ошибку. "Мы начинали строить свой лейбл, много денег и сил вложили. А в сухом остатке – помогли нескольким ребятам. Почему у меня не получилось быть продюсером? У меня нет главного. Продюсер должен быть жестким и злым. А я слишком добрый, мягкий человек, я сразу дала ребятам те условия, которых не было у меня. И это было серьезной ошибкой, потому что ребята быстро расслабились и перестали усердно работать", – цитирует певицу журнал Glamour.

