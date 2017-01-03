Кудрявцева напоила маму коньяком

Известная российская телеведущая Валерия Кудрявцева поделилась впечатлениями от Нового года. В социальной сети она рассказала, что напоила маму коньяком.

Кудрявцева выложила снимок, на котором запечатлена ее мама с корзиной цветов, в социальной сети Instagram. "Напоила мамулю армянским коньяком – 50 грамм и мама в " хлам " Люблю тебя мое самое драгоценное сердце", – написала она.

Пользователи социальной сети по-разном отреагировали на столь неожиданное заявление звезды. "Лера, ты так смешно пишешь, тепло очень от твоих слов , что любишь маму, кстати, мама очень красивая!" – пишет один из комментаторов. Некоторые восприняли подпись к фотографии негативно. "Лера ....ну разве можно так про маму" – вопрошает подписчик телеведущей.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Янв 2 2017 в 9:21 PST

Отметим, после Нового года Кудрявцева уже успела прогулять по центру столицы. Судя по фотографиям в социальной сети, звезда побывала на катке в самом сердце Москвы.

Некоторые подписчики были искренне удивлены тем, что Кудрявцева находится в России.Лера, ты не в Майами!? Happy New Year", – пишет один из них.