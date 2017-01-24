Петров женится на Старшенбаум

Звезды нашумевшего фильма Федора Бондарчука "Притяжение" Александр Петров и Ирина Старшенбаум закрутили служебный роман прямо на съемках. Как итог – парочка собралась под венец.

Журналисты выяснили у мамы жениха, что свадьба состоится в этом году. Александр уже сделал предложение руки и сердца Ирине, двоюродной сестре другой известной актрисы Анны Старшенбаум. Избранница Петрова ответила согласием.

Сердцеед, покоривший многих телезрительниц своей яркой ролью в сериале "Метод", где он играл любовника героини Паулины Андреевой, впервые задумался о детях и захотел создать семью.

Мама Петрова Алевтина Анатольевна и его отец Андрей Генрихович уже готовы к знакомству с родителями невесты. Ради этого они едут с визитом из родного города актера Переславля-Залесского в Москву.

"В этот раз планируем познакомиться с родителями Ирины, тихо посидим в ресторане. Она прекрасная девочка. Пока мы виделись только один раз в Москве, но уверена, что Ира станет хорошей женой и мамой, а для меня просто дочкой", – поделилась своим восторгом от будущей снохи Алевтина Анатольевна. Счастливый день для влюбленных не за горами. "Рада, что у них с Сашей серьезные планы – он уже сделал ей предложение, свадьба будет в этом году. Скорее всего, в теплое время. Но все зависит от графика съемок", – отметила мама актера.

Фото опубликовано Irina Starshenbaum (@starshenbaum) Сен 12 2016 в 12:58 PDT

По словам Петровой, Александр души не чает в своих близких и всячески старается их поддерживать. "Саша ведь и квартиру в Москве не покупает, потому что нам помогает. У нас с мужем свое дело, связанное с продажами. В прошлом году взяли в аренду дорогое помещение, а оно себя не окупило. В кризис трудно заниматься бизнесом. Саша очень сильно нас выручил финансово. С его помощью нам удалось выплыть", – с благодарностью говорит родительница звезды.

#⭐️ Фото опубликовано Alexander Petrov (@actorsashapetrov) Янв 10 2017 в 3:42 PST

Два года назад актер маме даже магазин открыл. "Очень благодарна сыну за все. Желанные дети, воспитанные в любви, всегда становятся хорошими людьми. А ведь врачи запрещали мне рожать, так как обнаружили в моей крови антитела. В ответ я хлопнула больничной дверью и ушла. Риск был велик, но я верила в лучшее. Сын появился на свет 25 января. Мы очень хотели Танечку, а родился Санечка. Теперь я уже Саше с Ирой желаю деток. Маленьких хочу. Ради внуков готова переехать хоть на край света", – цитирует Алевтину Анатольевну сайт Starhit.

Огромная доза счастья получена !! Спасибо вам за сегодня! #испытайпритяжение #dreamteam Фото опубликовано Irina Starshenbaum (@starshenbaum) Янв 22 2017 в 12:22 PST

До романа со Старшенбаум Петров, популярность которого растет день ото дня, жил в Москве со своей девушкой Дарьей. Они познакомились в Переславле-Залесском и встречались десять лет. Поговаривают, что ради 24-летней Ирины 26-летний Александр бросил свою бывшую. Из-за работы востребованным молодым актерам удается видеться не так часто. В прошлом году много месяцев они снимались в разных странах. В таком плотном графике есть свои плюсы – жених и невеста не успевают уставать друг от друга, а значит любовная лодка не разобьется о быт.