Анастасия Стоцкая рассказала о беременности

Анастасия Стоцкая перестала скрывать свое положение. Популярная исполнительница призналась, что надеется выйти на сцену еще в марте.

Популярная певица Анастасия Стоцкая наконец перестала игнорировать очевидное – сильно увеличившийся живот, который уже невозможно спрятать ни под какими широкими нарядами, и наконец впервые высказалась о своей беременности.

Певица сделала это на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. на этот раз Анастасия не пыталась выбрать ракурс. на котором ее широкий наряд смотрелся бы гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно его обняв двумя руками.

"Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣" – подписала снимок Стоцкая. Далее артистка порекомендовала всем желающим ловить момент и скорее бежать на ее выступления. Анастасия сообщила, что еще в феврале сможет выйти на сцену.

"Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘 " – написала артистка.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya) Янв 15 2017 в 6:45 PST

Многочисленные подписчики немедленно осыпали Стоцкую поздравлениями и различными пожеланиями. "Пусть все будет хорошо🙏🙏🙏", "Умничка!!!!! Будь здоровой и самой счастливой девочкой!!!!!", "Какая замечательная новость! Настя, поздравляю Вас! 💓💗 Здоровья Вам и Вашему будущему малышу! Рада за Вашу семью! 🎉😘", "Класс!!! Здоровья вам и малышу!!!!" – так прокомментировали слова артистки поклонники.

О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка, слухи поползли еще в декабре. В близком окружении артистки эту информацию подтвердили. Отметим, что Анастасия и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра. Свободное время певица старается проводить с семьей в своем загородном доме.