Супермодель подарила миллион рублей знаменитому бомжу

Известная молдавская модель Victoria's Secret Ксения Дели пожертвовала краснодарскому бездомному Михаилу Гарияному, известному как дядя Миша, один миллион рублей. Девушка стала участницей акции "Дом для дяди Миши", в рамках которой общественные активисты собирали средства для того, чтобы 68-летний мужчина смог обзавестись жильем.

Одна из активисток проекта Светлана Черникова написала об этом в соцсети. "Как связана модель Victoria's Secret, супермодель с мировым именем, и наш дядя Миша? Сможете угадать? (В воскресенье) Ксения вручила дяде Мише конверт, а в нем – 1 миллион рублей. Это дает мне право сказать, что сбор проекта #домдлядядимиши закрыт", – сообщила она.

Организаторы пояснили, что всего в рамках акции удалось собрать около 1,8 миллиона рублей. "Понимаем, что это звучит ошеломляюще, но как так вышло, сможем, к сожалению, рассказать только в апреле. Потерпите, друзья, – написали активисты в Facebook. – Откровенно говоря, вчера на встрече с Ксенией мы испытали настоящий шок. Некоторые даже плакали от счастья, а дядя Миша очень обрадовался, смеялся и всех обнимал".

68-летний Михаил Гариян приехал в Краснодар в 1989 году из Баку, спасаясь от конфликта в Нагорном Карабахе, где потерял своих родных. Какое-то время он жил у друзей, но после их смерти остался без крыши над головой. Мужчина зарабатывает на жизнь, торгуя продуктами на остановках. Жители города знают его как дядю Мишу. Он регулярно посещает баскетбольные, футбольныки волейбольных матчах, где поддерживает кубанских спортсменов. Краснодарские активисты решили помочь Михаилу с покупкой дома и в начале ноября 2016 года начали акцию "Дом для дяди Миши".

Фото опубликовано ��НОВОСТИ КРАСНОДАРА (@novostikrasnodara) Янв 15 2017 в 7:45 PST

26-летняя Ксения Дели – самая известная фотомодель Молдовы. Летом 2016 года она вышла замуж за 62-летнего египетского миллионера Оссаму Фатхи Рабаха Аль-Шарифа, владельца девелоперской и логистической кампании "Амирал". До этого Ксения встречалась с российским певцом Егором Кридом и канадским поп-исполнителем Джастином Бибером.