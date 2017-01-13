На семью Фриске накинулись с новой силой

Разбирательства между семьей покойной певицы Жанны Фриске и "Русфондом" продолжаются. Теперь в это дело вмешался суд.

Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

На протяжении нескольких месяцев длятся разбирательства между родными артистки и "Русфондом". Камнем преткновения стали документы, которые якобы отказалась предоставлять семья Фриске,подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. В связи с этим "Русфонд", перечисливший свыше 60 миллионов рублей на лечение певицы, с помощью суда хочет получить весь отчет о расходовании денег.

В свою очередь, отец покойной певицы Владимир Фриске обратился в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности организацию, которая якобы отказывалась предоставить ему отчеты о движении средств, собранных на лечение его дочери.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней.

Согласно документам 1 июня 2015 года, за две недели до смерти Жанны, мать артистки Ольга Фриске как единственное уполномоченное лицо сняла все деньги со счета, получив около 20 миллионов рублей.

Однако отец певицы заявил, что доступ ко всем счетам был у гражданского супруга Жанны Дмитрия Шепелева, а лечение дочери он оплачивал за свой счет. В итоге судьба пропавших 25 миллионов рублей, собранных "Русфондом" для Жанны Фриске, до сих пор остается неизвестной.

