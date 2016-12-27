Никасу Сафронову и его глухой подруге пожелали счастья

Узнав о том, что у Никаса Сафронова новая подруга, вначале общественность отреагировала негативно – уж слишком молодо она выглядела. Затем, узнав, что пассии художника 30 лет и она не слышит, пользователи Сети уже заговорили иначе – начали желать счастья и всех благ.

Никас Сафронов нашел подругу под стать себе. Рожденной в Новосибирске Тамаре Шатуле 30 лет, она кандидат философских наук, известна своим фотопроектом о жизни глухих людей "Тихая работа". Примечательно, что и Тамара не слышит с шести месяцев из-за перенесенной в раннем детстве пневмонии и неправильного лечения. Тем не менее, девушка воспитывалась в слышащей среде и научилась говорить. Более того, Тамара ходила в обычную школу.

Сейчас девушка живет в столице. Однако звездный час настал для нее в родном городе, куда Никас Сафронов прибыл с презентацией и всему залу представил Тамару как свою музу. Пока репортеры сбивали ноги в кровь, чтобы узнать, кто же эта девушка, пользователи Сети крайне негативно высказывались в адрес пары. В частности, ей досталось за то. что она годится во внучки Сафронову, а все туда же, мол, гонится за деньгами. А Никаса обвинили в чрезмерной любви к женщинам.

Между тем журналисты узнали раздобыли информацию о подруге художника. По всей видимости, сообщения о том, что Тамаре 30 лет и она не слышит, смягчили общественность. Во всяком случае, блогеры теперь желают художнику и его музе счастья и всех благ.

Фото опубликовано Tamara Shatula (@sky_alchemist) Ноя 22 2016 в 3:01 PST

"Прекрасная пара. С Новым годом и Рождеством, пусть любят!", "Красивый Никас , приятная девушка ( не резаная хирургами и не накачанные губешки).. Счастья и удачи..", "Нормальная внешность у девушки. Да и возраст........не детский. Ну......будем завидовать Никасу", "Он художник и рисут как хочет и чем хочет, нормальная подруга", "Встретились два творческих человека", – так прокомментировали пользователи Сети.

Фото опубликовано Tamara Shatula (@sky_alchemist) Июл 3 2016 в 7:36 PDT

Отметим, что сама Тамара интригует относительно того, что ее связывает с Никасом Сафроновым. "Что касается громкого слова "избранница" и других – это все ваше видение, прочтение и прочее толкование. Мало, какого художника можно понять в обычном человеческом смысле. Тем более Никаса Сафронова", – приводят слова Тамары, обращенные к журналистам, сайт "Комсомольская правда".