Лоза о поступке Фомина: За это надо сажать!

Певец Юрий Лоза прокомментировал скандал с участием исполнителя Мити Фомина. Артиста задержали сотрудники ГИБДД за езду в состоянии наркотического опьянения.

"Я считаю, за такое вообще нужно сажать! Это недопустимо! – высказался исполнитель хита "Плот". – Ужесточать наказание, повышать штрафы. Именно такие водители – в состоянии алкогольного или наркотического опьянения устраивают ДТП со смертями. Подобное поведение никому не должно прощаться".

Юрий Эдуардович заявил, что достаточно прохладно относится к творчеству бывшего солиста Hi-Fi. "Да кто такой этот Митя Фомин? Что он такого создал, написал особенного, вечного? Конечно, у него есть поклонники, но я совсем ничего не слышу о его творчестве – чаще о его дурацком поведении".

Напомним, певца Митю Фомина лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД задержали артиста, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Певец отказывался подчиниться требованиям инспекторов остановиться, и те устроили за ним погоню.

Инцидент произошел еще осенью, но суд принял решение по делу артиста только сейчас. Сам артист признался, что ничего об этом не знает и продолжает водить машину.

