Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года

Число поклонников Данила Плужникова исчисляется сотнями тысяч. Программа с ним побила все рейтинги по просмотрам.

Главным героем страны в уходящем году стал Данил Плужников. 14-летний мальчик на костылях ростом всего 98 сантиметров, исполнив в финале детского "Голоса" хиты Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем" и Валерия Кипелова "Я свободен", собрал миллионы зрительских голосов и выиграл с большим отрывом от остальных претендентов.

Теперь победитель третьего сезона проекта "Голос.Дети" Данил Плужников удостоился и международного признания. Его выступление с песней "Два орла" вошло в десятку самых ярких слепых прослушиваний проекта во всех странах мира в уходящем году по версии YouTube-канала The voice global, специализирующегося на составлении видеочартов из всех зарубежных версий "Голоса".

Стоит заметить, что это шоу и его детский вариант в 2016-м зрители смотрели очень охотно. Девять раз за год, по оценке компании медиаисследований TNS, эти проекты становились лидерами в топ-10 самых популярных. А безусловным хитом года стала программа "КВН-55!". Этот юбилейный выпуск Клуба веселых и находчивых памятен тем, что его посетил президент Владимир Путин, и, поднявшись на сцену, спросил: "Это вы про кого пошутили: "Женился, развелся, счастлив?.." Ответом ему был заливистый смех Александра Маслякова и дружный хохот жюри.

Вообще, в десятке самых популярных проектов года среди всех россиян старше четырех лет "Первый канал" занял восемь мест. Коллегам с "России-1" он уступил лишь пятое и десятое места (проект "Удивительные люди" и финал "Евровидения").