Сергей Шнуров побил популярную певицу

журналисты узнали, за какую сумму готовы выступить артисты на новогоднем корпоративе. Так, Сергей шнуров и его группа "Ленинград" побила певицу Валерию, затребовав 300 тысяч евро против ее 50-ти.

Не секрет, что новогодняя ночь для артистов – серьезный повод поднять свой ценник за стандартное 40-минутное выступление. Обычно гонорар увеличивается вдвое. Так, певица Валерия вместо 50 тысяч евро готова выступать в главную ночь года не менее чем за 100 тысяч евро. Встретить 2017 год с группировкой "Ленинград" обойдется аж в 300 тысяч евро, компетентно сообщает Life.ru.

Кроме того, заказчику будет необходимо оплатить трансфер и проживание команды, а это целых 50 человек, хотя в обычные дни гастролируют с группировкой всего 25 сотрудников.

Если корпоратив планируется в Москве, то жить Шнуров и компания согласны либо в отелях уровня Lotte или Barvikha. Примечательно, что последние 15 лет Сергей Шнуров отказывался выступать в новогоднюю ночь, однако в этом году лидер "Ленинграда" готов сделать исключение за тройную оплату.

Отметим, что миллионные (если переводить в рубли) гонорары никак не влияют на стиль одежды Сергея Шнурова. На публике эпатажный артист появляется в неизменно странном виде: майки-"алкоголички", треники, нелепые шубы, кроссовки и золотые цепи – вот отличительные признаки Шнурова.

Впрочем, говорят, это всего лишь образ. В жизни Сергей одевается дорого и стильно. Это необходимо артисту, чтобы соответствовать супруге, бывшей балерине, а ныне деловой женщине Матильде, чей образ практически всегда безукоризнен.