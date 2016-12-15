Иосиф Пригожин: Мы с Валерией взяли паузу

Иосиф Пригожин рассказал о грядущих переменах в творческой жизни Валерии. По словам продюсера, они с певицей решили сделать паузу – больших гастролей в 2017 году у них не будет.

По словам Иосифа Пригожина, они с Валерией завершают год в прекрасном настроении. Недавно они отметили 18-летие сына певицы Арсения. Примечательно, что он родился в один день с таким музыкантом как Стас Намин. Кроме того, в этот же день отмечал в Кремле свой юбилей легендарный композитор Александр Зацепин.

Пригожин выразил надежду, что Арсений будет таким же талантливым, как и эти мэтры. "Для нас с Лерой очень важно поймать вот это позитивное настроение, задать вектор оптимизма. Вообще, на мой взгляд, самое главное в жизни – само ощущение жизни, смакование текущего момента, вот этого "здесь и сейчас". Вот в новогоднюю ночь и на зимние каникулы мы постараемся поймать это настроение. А где мы будем, уже не важно", – сообщил Пригожин.

Зашла речь и о творческих планах на 2017 год. "Мы взяли паузу – больших гастролей в новом году не будет. Потому что за 13 лет мы объездили с Лерой всю страну, весь мир. Пауза дает возможность немного осмотреться, потому что, как это ни печально, как это ни грустно, у нас тоже есть возраст!" – цитирует продюсера "Мурманский вестник".

Фото опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Дек 4 2016 в 4:10 PST

Через год Валерия отметит юбилей и, по словам Иосифа, к этому нужно подготовиться. "Мы должны собрать все мысли, все силы, как-то саккумулироваться, выстроить какой-то алгоритм дальнейшего нашего существования в музыке и в жизни вообще. Потому что у всего есть какой-то предел, мы это понимаем. И нам важно придумать что-то такое, чтобы нам было интересно работать, а зрителям – удивительно и приятно нас смотреть и слушать. Сейчас мы в поиске музыкального материала. Так жизнь устроена – расслабляться нельзя. Но и уставать при этом тоже не имеем права", – заключил Пригожин.

На Новый год у продюсера и певицы пока нет четких планов. "Последние года два мы что-то намечаем, исходя из тех обстоятельств, которые могут быть, а могут и не быть. То есть, если есть работа, мы, конечно, работаем. Если работы нет, едем отдыхать. Одним словом, у нас насколько все просто, настолько все и непредсказуемо", – резюмировал продюсер.

Так, 3 января они оправятся в Санкт-Петербург, чтобы поздравить друга семьи, а 14 числа идут на свадьбу. Пригожин объяснил: "Не только работа, но и какие-то особые события, даты тоже влияют на жизнь. И мы с ними всегда считаемся".