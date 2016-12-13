Больной Юрий Лоза: Ничего не радует

Юрий Лоза заболел. Российский музыкант признался, что ему ничего не хочется и ничего его не радует.

На своей страничке в Facebook Юрий Лоза рассказал о том, что подхватил вирусный бронхит и мучается температурой. "Ничего не радует, ничего не хочется. Говорить не могу, писать тем более", – признался музыкант. По словам Юрия, домашние (и даже кот) стараются держаться от него подальше.

Чтобы как-то развлечься, Лоза включил телевизор, однако эфир его не порадовал. "На одном канале о чем-то бесконечно спорят неутомимые политики, на другом какие-то неумелые юмористы пытаются меня рассмешить, на третьем идет фильм про клыкастых вампиров – насквозь фальшивое действо с реками крови. Короче, полная ерунда и отстой", – констатировал Лоза.

Далее больной музыкант предположил, что ему было бы легче, если бы студию к юмористам запустили пару-тройку реальных вампиров. А вот отправлять вурдалаков к политикам, по мнению Лозы, бессмысленно. "Эти сами кого угодно загрызут", – объяснил музыкант.

Ранее Юрий Лоза негативно высказался в адрес победителей Первой национальной музыкальной премии. Вначале досталось Сергею Шнурову и его коллективу. "Каким боком можно прилепить группу "Ленинград", играющую музычку в стиле ум-ца, ум-ца, ум-ца-ца, к такому понятию как "рок"?" – задал риторический вопрос Лоза.

Далее получила свое и певица Елка. "А каким критериям нужно соответствовать, чтобы тебя назвали "лучшей певицей" , скажем, чем нужно отличаться в лучшую сторону? Может, надо произносить русские слова так, чтобы было максимально непонятно, как это делает Елка? Чтобы создавалось постоянное ощущение, что все исполняется на каком-то тарабарском языке?" – поинтересовался артист.

