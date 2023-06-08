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Четверг 8 июня

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"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале

"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале
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Николай Фоменко в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от работы в новом проекте.

Знаменитый актер продолжает трудиться на благо зрителей – и в театре, и в кино. Вот-вот на экраны выйдет новая картина с его участием. Речь идет о сериале "Вика-Ураган", который россияне увидят на ТНТ. Как оказалось, Николай Фоменко изначально знал, что проект будет успешным.

Это он понял, когда прочитал сценарий и принял участие в пилоте. Актеру понравились диалоги, а также работа режиссера на площадке. Более того, он испытал чувство симпатии к своему герою – честному участковому, у которого есть явное пристрастие к алкоголю. "Он пьет от невозможности изменить окружающий мир в лучшую сторону", – оправдал персонажа артист.

Николаю Фоменко в какой-то степени досталась сложная роль, ведь играть подвыпивших людей под силу далеко не всем. Но актер с этим справился и даже объяснил, что ему помогло. Ответ очень простой – образование.

"Играть пьющего человека ничуть не сложнее, чем играть, скажем, спортсмена. Для этого надо хорошо учиться в театральном институте!", – отметил исполнитель главной роли в сериале "Вика-Ураган".

Экс-супруг Марии Голубкиной также высказался по поводу того, что многие режиссеры позволяют актерам выпивать на съемочной площадке, чтобы, так сказать, вжиться в роль. По его мнению, такая практика на работе недопустима. Николай Фоменко уверен, что это явный признак самодеятельности.

8 июня 2023, 15:40
Николай Фоменко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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