"Жалко": Звезда "Счастливы вместе" бросила детей на произвол судьбы

Стало известно о судьбе детей Дарьи Сагаловой.

Актриса получила широкую известность после съемок в сериале "Счастливы вместе": она сыграла очень глупую и непосредственную девушку по имени Света. Однако в жизни Дарью Сагалову очень сложно сопоставить с ее персонажем: она воспитывает аж троих детей и к вопросам об их воспитании относится с умом и ответственностью.

Многие признают, что жизни современных школьников не позавидуешь: помимо уроков в школе и занятий в различных секциях, некоторым родители нанимают репетиторов – чтобы закрепить знания и успешно сдать экзамены в будущем. Даже Ксения Бородина с долей истерики готовится к предстоящим школьным годам своей младшей дочери Теоны.

А вот звезда "Счастливы вместе" в вопросе организации образования своих наследников спокойна. Более того, она, можно сказать бросила детей на произвол судьбы, отказавшись нанимать им репетиторов. Получается, что вся надежда на школьных учителей, и неизвестно, смогут ли они дать отпрыскам актрисы должный объем знаний.

Как оказалось, Дарья Сагалова в свое время отдала детей в частную школу и верит в то, что там об их образовании позаботятся. А что касается дополнительных уроков, то у нее в приоритете отдых дочрей и сына.

"Мне просто жалко детей. Помимо школы, еще и музыкальная школа, рисование, фигурное катание, все на свете", – пояснила звезда "Счастливы вместе".