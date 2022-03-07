"Адские боли": Измученная чередой несчастий Асмус заговорила о смерти

Кристина Асмус рассказала о тяготах, с которыми сталкивалась.



Популярная актриса Кристина Асмус уверена – актер обязан радовать публику что бы ни случилось. В правильности этой мысли артистка убедилась еще в юности.

Кристина выходила к залу с высокой температурой, спустя две недели после родов, с камнями в почках. Асмус появлялась на съемочной площадке даже если чувствовала себя измученной и едва живой. Кристина работала с воспалением легких и "адскими болями". По словам знаменитости, однажды творческому коллективу даже пришлось нанять бригаду медиков, чтобы следить за ее состоянием. Артистка также вспомнила, как когда-то улыбалась камерам, хотя в душе сильно переживала из-за смерти близкого.

Как-то раз Асмус пришлось оставить в больнице слегшую с недугом дочь, чтобы появиться в постановке. Кристину трясло от переживаний за наследницу, она не помнила себя от ужаса, но все равно делала свою работу.

Сейчас в прокате идет фильм "Хочу замуж". Главную роль в картине сыграла Кристина Асмус. "И мы радуем зрителей, несмотря ни на что. В такое непростое время… Хотя, это и не зависит от нас…" – поделилась Кристина.

Создатели фильма, добавила актриса, относятся к нему как к своему детищу, а ребенок не выбирает дату рождения. Так уж вышло, что премьера ленты "Хочу замуж" состоялась именно в тот момент, когда наша страна столкнулась с большими трудностями. Кристина хочет, чтобы новый фильм с ее участием стал "таблеткой" обезболивающего для народа.