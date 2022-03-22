Вернуться в Россию и просить прощения за предательство: Машков надавил на живущую в США дочь

Актриса Мария Машкова, известная благодаря сериалу середины нулевых "Не родись красивой", много лет живет в США. Актриса замужем за предпринимателем Александром Слободяником-младшим. Супруг Машковой владеет сетью музыкальных магазинов. У пары подрастают две дочери – 11-летняя Стефания и десятилетняя Александра.
Между тем, как пишут в Сети, работает Мария по-прежнему в России. Большинство проектов с участием знаменитости выходят именно в нашей стране. Уезжая на ПМЖ в Америку, Машкова не тешила себя иллюзиями о блистательной карьере в Голливуде. Она понимала, что россияне "фабрике грез" не нужны.
Недавно у Марии Машковой состоялась непростая беседа с отцом – режиссером Владимиром Машковым. Деятель культуры попросил дочь вернуться в Россию. Машков хочет, чтобы его наследница в ближайшее время покинула США. Владимир считает, что Мария должна встать плечом к плечу с россиянами и дать отпор нацизму на Украине.
"Чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с русскими людьми", – процитировала отца Мария Машкова.
Собирается ли звезда сериала "Не родись красивой" приезжать в Россию – пока не известно. Надо сказать, что у Марии в Америке много друзей и налажен быт.
Отметим, что Владимир Машков никогда не поддерживал желание дочери жить за океаном. Режиссер несколько лет не мог смириться с решением наследницы эмигрировать.