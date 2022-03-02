Пытающаяся вернуться в Россию из Европы Захарова из "Кадетства": Время заканчивается

Звезда сериала "Кадетство" Елена Захарова пытается прилететь на родину из Европы. На фоне происходящего на Украине ЕС закрыл небо для российских гражданских самолетов. Многие россияне застряли за рубежом и теперь предпринимают попытки вернуться домой.
46-летняя актриса Елена Захарова с театром "Школа современной пьесы" гастролировала по Испании. Сейчас труппа культурного учреждения пытается попасть на территорию России.
В личном микроблоге Захарова рассказала, что она и ее друзья попробуют прилететь на родную землю с пересадкой в какой-нибудь стране. Елена отметила, что "прекрасное время" для россиян заканчивается.
Отметим, что актеры "Школы современной пьесы" могут вернуться на Родину через ОАЭ и Турцию, например. Эти государства пока еще не ввели санкции против авиакомпаний нашего отечества. Также некоторым гражданам удается добраться до отчизны через Грузию и Сербию. Еще россияне летят в Литву, Эстонию и Латвию, чтобы оттуда на наземном транспорте приехать в Санкт-Петербург.
Отметим, что ранее певица Рита Дакота пожаловалась, что не смогла расплатиться российской банковской картой на Бали. Вокалистке пришлось брать в долг наличные, чтобы купить еду в ресторане. Карта, предполагает Дакота, была заблокирована из-за санкций. Под ограничения попали, напомним, крупнейшие российские банки.