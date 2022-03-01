Поздравленная Путиным Васильева об унижении в кино: До какой степени можно себя растоптать

75-летняя Татьяна Васильева объяснила, почему все реже снимается в кино. По словам знаменитости, ей все сложнее находить для себя роли. Молодые киношники даже не знают, что есть такая артистка Васильева.
Татьяна Григорьевна продолжает ходить на кастинги. Пробы, говорит Васильева, теперь унизительны для нее. Недавно актрису пригласили на отбор в подвальное помещение. Молодые продюсеры спрашивали Татьяну Васильеву, где она училась, есть ли у нее опыт съемок и какой.
Для себя звезда кино тогда решила, что пойдет до конца из любопытства. "До какой степени можно себя растоптать и унизить, если очень хотеть сниматься", – отметила звезда отечественного кино.
Артистка понимает, что становится ненужной кинематографу. Между тем 75-летняя звезда чувствует в себе силы работать. Татьяна Григорьевна не хочет остаться не у дел, но ожидает худшего.
Сейчас Васильева сосредоточена на театре. Правда, там тоже много проблем. Как оказалось, подходящего партнера сейчас днем с огнем не сыщешь. "Все либо поумирали, либо спились", – сетует звезда. Татьяна Григорьевна отметила также, что те немногие популярные возрастные мужчины-актеры активно снимаются, поэтому на театр у них времени нет.
Напомним, 28 февраля Татьяна Васильева отметила 75-летие. Звезду фильма "Самая обаятельная и привлекательная", сериалов "Сваты" и "Ольга" поздравил президент Владимир Путин.