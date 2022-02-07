Почему рухнул брак Добровольской с молодым мужем

Актриса Евгения Добровольская подала на развод.

57-летняя актриса Евгения Добровольская в середине января инициировала бракоразводный процесс. Знаменитость и ее пока еще супруг оператор Дмитрий Мананников расстаются мирно. Имущественных споров у Евгении и Дмитрия нет. Заявление Добровольской уже рассматривается в суде. Основное заседание запланировано на 21 февраля.

У актрисы и оператора, напомним, есть общая дочь Анастасия. Девочке уже 13 лет, она будет жить с матерью.

Евгения Добровольская и Дмитрий Мананников впервые встретились в 2006 году на площадке многосерийного фильма "Счастье по рецепту". В серьезность отношений актрисы и оператора первое время никто не верил. Дело в том, что Мананников младше Добровольской на 13 лет. Между тем союз с Дмитрием стал самым долговечным в судьбе Евгении. Этот брак артистки продлился 16 лет.

Отношения Добровольской с супругом дали трещину несколько лет назад. Тогда Евгения увлеклась здоровым питанием и подсадила на него всю семью. Мананников не хотел придерживаться строгой диеты, на этом фоне случился крупный скандал. Тогда актрисе и оператору удалось утрясти проблемы.

Также ходят слухи, что крест на отношениях Евгении Добровольской и Дмитрия Мананникова поставил финансовый вопрос. Долгое время актриса была главной добытчицей в доме. Дескать, супруг знаменитости пытался найти денежное место, но из-за пандемии у него ничего не вышло.