"Слабонервным не смотреть": Звезда "Кухни" пострадала в Грузии

Ольга Кузьмина отправилась с семьей в Грузии, однако путешествие не обошлось без происшествий.

Актриса из популярного сериала "Кухня" решила устроить себе отпуск: вместе с сыном Гордеем и мамой отправилась в Грузию – покорять горные вершины. Однако планы скорректировало происшествие, произошедшее в аэропорту.

Сначала Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками в "Инстаграме" трудностями прохождения паспортного контроля – очередь двигалась очень медленно, к тому же на губе у звезды популярного ситкома вскочило простуда. А потом актриса и ее попутчики пострадали по вине авиакомпании: рейс до Гуадари перенесли, а значит, в столице Грузии придется остаться на целую ночь. Конечно, новость не из приятных, но звезда "Кухни" сумела найти в ней плюсы.

Семейство отправилось смотреть достопримечательности Тбилиси и поделилось увиденными красотами с подписчиками. Например, актриса с мамой и детьми успела побывать на смотровой площадке, находящейся прямо на горе.

"Слабонервным не смотреть", – подписала видео, снятое на вершине, Ольга Кузьмина.

После насыщенной прогулки по Тбилиси семейство отправилось к намеченной цели – в Гудаури, где планирует кататься на лыжах.