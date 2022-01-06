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Сериалы
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли оголила перед камерой упругие ягодицы

Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли оголила перед камерой упругие ягодицы

Жади из бразильского сериала "Клон" любит баловать фанатом жаркими кадрами.
прочитано 27 раз

Сериал "Клон" давно уже полюбился российским зрителям. Один из наиболее ярких персонажей – прекрасная Жади, которую сыграла не менее обворожительная Джованна Антонелли. Несмотря на то, что съемки бразильского сериала много лет назад завершились, у актрисы до сих пор толпы поклонников.

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Порой артистка публикует в своем "Инстаграм" горячие снимки, тем самым подогревая интерес фанатов к своей персоне. Звезда активно занимается спортом, правильно питается, а потому может похвастаться подтянутой фигуркой.

Недавно Джованна выложила в свой микроблог весьма пикантные кадры. Из одежды на ней лишь черное бикини, которое еле-еле прикрывает интимные места. Сперва женщина позировала, принимая различные откровенные позы. Но потом, видимо, утомилась и решила повернуться к камере пятой точкой. Однако этот кадр получился не менее привлекательным, так как актриса продемонстрировала упругие ягодицы.

Комментаторы закидали звезду множеством комплиментов. Так, даже нашлись русские фолловеры, которые похвалили Антонелли. "Красотка, сколько времени прошло, даже не изменилась", – написал один из подписчиков.

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Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

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Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/
Автор: 6 января 2022, 03:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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