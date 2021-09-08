Половцев из "Улиц разбитых фонарей" рассказал о ситуации в семье после слов жены о разводе

Артист активно участвует в воспитании наследников.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Половцев не скрывает, что коронавирусный 2020 год был для его семьи сложным. Актер остался без работы. Из-за финансовых трудностей и вынужденной изоляции в четырех стенах отношения артиста с женой Эсаной Муратовой расстроились.

Общаясь с журналистами, Эсана жаловалась на Алексея. Женщина говорила, что ее брак висит на волоске, а она сама устала от скандалов. Муратова боялась, что дело дойдет до развода.

В свежем интервью Половцев рассказал, что сейчас в его доме царит идиллия. Все проблемы удалось решить.

"Покричали немного, поругались — и помирились", – сообщила звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

Александр намекнул, что его супруга специально раздувала скандал. По словам актера, Эсана хотела внимания, в том числе и от журналистов. Некоторым женщинам, как рассуждает Половцев, необходимо быть на виду, чтобы о них говорили.

Дети Эсаны и Александра ходят в детский сад. Сыну пары Андрею уже пять, дочери Яне исполнилось четыре года. По словам звезды "Улиц разбитых фонарей" отпрысков в садик он определил очень рано.

"У нас, взрослых, своя работа, у вас — своя", – объяснили малышам родители.

Половцев отметил также, что его наследники растут любознательными и энергичными. Дочка Александра занимается акробатикой, сына супруги отдали на ментальную арифметику. Знаменитость подчеркнула, что просмотр мультфильмов в его доме – это поощрение за выполненные задания.

Александр Половцев свободное время посвящает воспитанию отпрысков. Например, летом в деревне актер рассказывал Андрею и Яне о своем детстве, о бабушке и дедушке, о Великой Отечественной войне и подвиге народа СССР.

В конце 2020-го Половцев сам стал дедушкой. Старший сын знаменитости Степан и его супруга Дарья подарили актеру внука. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" готова участвовать в воспитании малыша, но пока родители крохи справляются со всем сами.