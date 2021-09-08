Появился сынок: 58-летний Дмитрий Певцов показал младенца

Знаменитость опубликовала трогательные кадры с крохой.

Звезда сериалов "Бандитский Петербург 2: Адвокат" и "Королева Марго" Дмитрий Певцов поделился радостной новостью. 58-летний актер сообщил, что у него появился сын.

Певцов, как оказалось, крестил мальчика, который родился в семье его бывших учеников – Владимира Веревочкина и Кристины Александровой. Артист отметил, что становится счастливым, когда его студенты достигают успехов в профессии и обзаводятся семьями.

"У меня появился еще один крестный сынок, Иван", – написал Дмитрий Певцов в личном "Инстаграм".

Также артист опубликовал несколько трогательных снимков. На одном из фото он держит маленького Ивана. Судя по всему, кадр был сделан во время обряда крещения.

Напомним, актер фильма "Бандитский Петербург" много лет счастлив в браке с коллегой по цеху Ольгой Дроздовой. У пары подрастает сын Елисей. Ребенку знаменитостей уже 14 лет.

Отметим, у Дмитрия Певцова был первенец Даниил. Этот мальчик появился в отношениях звезды с актрисой Ларисой Блажко. Даниил умер в 2012 году из-за несчастного случая. 3 сентября, в годовщину смерти отпрыска, Дмитрий Певцов трогательно вспоминал о нем.