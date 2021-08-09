Жить одной проще: семейная жизнь Евгении Добровольской далека от идеала

Звезда сериала "Королева Марго" замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым. В этом браке Евгения Добровольская родила дочь Анастасию.
Злые языки пророчили Дмитрию и Евгении скорый развод, дескать, мужчина не сможет долго терпеть сложный характер актрисы. Между тем Добровольская и Мананников вместе уже 16 лет. Разводиться супруги не собираются.
Актриса не скрывает, что ее семейная жизнь далека от идеала. Временами у Добровольской появляется желание съехать от избранника. В такие моменты звезде сериала "Королева Марго" кажется, что жить одной проще.
В свежем интервью Евгения Добровольская призналась, что порой чувствует себя утомленной и раздраженной. Актрисе требуется пауза, чтобы все обдумать, разобраться в себе.
"Но все же мы вместе с Димой уже 16 лет, это самый долгий мой брак", – поделилась звезда.
Евгения Добровольская отметила также, что главное в отношениях для нее – это наличие общих тем для бесед. Актриса может смириться с недостатками своих детей, однако терпеть рядом мужчину, в котором есть что-то неприятное она не будет.
Напомним, Евгения Добровольская впервые отправилась в ЗАГС с Вячеславом Барановым. В этом союзе у актрисы появился сын Степан. Вторым мужем знаменитости был Михаил Ефремов, от которого она родила Николая. Итогом красивого и короткого романа Евгении Добровольской с актером Ярославом Бойко стал сын Ян.
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