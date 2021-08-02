Актер из "Декстера" умер верхом на лошади

Актер Джей Пикетт умер на 61-м году жизни. Знаменитость, игравшая в сериале "Декстер", скончалась в перерыве между дублями.
Джей Пикетт находился в штате Айдахо, на съемках фильма "Долина сокровищ". Сидя верхом на лошади, звезда кино и сериалов ожидала сигнала от режиссера. Актер почувствовал недомогание и потерял сознание.
По словам очевидцев, Пикетт скончался до приезда скорой помощи. Члены творческого коллектива пытались оказать актеру первую помощь, но их старания оказались тщетными. События развивались стремительно.
"Официального объяснения причины его смерти нет, но, похоже, это был сердечный приступ", – написал в соцсетях коллега артиста по картине "Долина сокровищ" Трэвис Миллс.
По словам Миллса, съемочная группа опустошена и разбита трагедией. Коллектив фильма "Долина сокровищ" уже выразил соболезнования родственникам звезды. Трэвис Миллс запомнил Джея Пикетта как "невероятного человека", доброго, милого и щедрого.
По словам Джима Хеффела, другого коллеги актера, Джей Пикетт умер, "как настоящий ковбой". "Джей умер сидя на коне, когда готовился поймать быка на лассо", – поведал Хеффел.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появился трейлер девятой части сериала "Декстер". По словам сценариста картины Клайда Филлипса, новая часть, премьера которой запланирована на 7 ноября, будет мрачной и поразит воображение своим финалом.
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