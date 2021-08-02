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Сериалы
"Расставание – это всегда непросто": Глафира Тарханова объявила об уходе

"Расставание – это всегда непросто": Глафира Тарханова объявила об уходе

Знаменитость приняла сложное решение.
прочитано 116 раз

Популярная актриса Глафира Тарханова сообщила об уходе из театра "Сатирикон", которому отдала без малого 20 лет жизни. По словам знаменитости, труппу она покидает с чувством благодарности.

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Особую признательность артистка выражает своему главному учителю, худруку театра Константину Райкину. "Четыре моих декрета — это рекорд в театре "Сатирикон". Спасибо, за терпение!" – отметила Тарханова в личном "Инстаграм".

Глафира не стала скрывать, что решение покинуть государственный театр далось ей нелегко. "Расставание — это всегда непросто", – рассудила артистка. Между тем Тарханова с уверенностью смотрит в будущее.

Глафира не планирует уходить из профессии. Она продолжит участвовать в театральных коммерческих проектах, а также сниматься в сериалах и кино. Тарханова надеется, что ей улыбнется удача и в скором времени она получит "особенное" предложение.

"Как карта ляжет... В актерской карьере многое зависит от удачи, случая и стечения обстоятельств... Я знаю очень талантливых и хороших актеров, но вы их НЕ знаете... ответа на вопрос почему? – НЕТ!!! Пусть талантливым и трудолюбивым улыбнется удача!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала звезда отечественных теленовелл в микроблоге.

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Фото: Elena Rostunova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 12:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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